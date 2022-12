Lula diz que vai acabar com a privatização: 'Já privatizaram quase tudo'

Lula disse que quer recuperar o 'prestígio' do país (foto: Evaristo Sá/AFP)



O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que vai acabar com a privatização das estatais do país: "Já privatizaram quase tudo". A declaração do petista foi dada ao anunciar o ex-ministro Aloizio Mercadante como futuro presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), nesta terça-feira (13/12).









"Já privatizaram quase tudo. Mas vai acabar e nós ainda vamos provar que algumas empresas públicas vão poder mostrar a sua rentabilidade", disse Lula antes de anunciar Mercadante.





O presidente eleito disse que quem quiser investir no país será "bem-vindo", porque o "Brasil tem espaço para todo mundo", mas não quer que eles venham "comprar nossas despesas".





"Quem quiser vir para cá venha, tem trabalho, tem as coisas para vocês virem fazer, tem projeto novo para investimento, mas não venha aqui comprar nossas despesas públicas, porque elas não estão à venda", ressaltou Lula.

O petista ainda destacou que quer trabalhar para que o país volte "a ser respeitado". Lula afirmou que vai começar a viajar assim que tomar posse, pois o país precisa recuperar o "prestígio em qualquer parte do mundo".

Mercadante como futuro presidente do BNDES





Lula anunciou o ex-ministro Aloizio Mercadante como futuro presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) . Mercadante, que é professor e economista, é visto por Lula como alguém capaz de "desenvolver" e "reindustrializar o país".

"Eu, Aloizio Mercadante, vi algumas críticas sobre você, sobre boatos que você vai ser presidente do BNDES. Eu quero dizer para vocês que não é mais boato, Aloizio Mercadante será presidente do BNDES", disse Lula ao anunciar Mercadante como futuro presidente do BNDES.





"É preciso de alguém que pense em inovação tecnológica. Alguém que pense na geração de financiamento de pequeno, ao grande, ao médio empresário, para que esse país volte a gerar emprego", completou Lula.