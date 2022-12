Bolsonaro sobre a morte do padre Jonas Abib: 'Foi um fiel servo de Deus'

O monsenhor Jonas Abib (foto) fundou a Comunidade Canção Nova (foto: Reprodução/Instagram/padrejonasabib)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) lamentou nesta terça-feira (13/12) a morte do Monsenhor Jonas Abib, ocorrida na noite de ontem em Cachoeira Paulista (SP), aos 85 anos. Em nota emitida pela Secretaria Especial de Comunicação Social, o chefe do Executivo apontou que o religioso "foi um fiel servo de Deus"."Modelo de Sacerdote, o Padre Jonas foi um fiel servo de Deus, totalmente devotado ao ideal de conduzir almas à salvação mostrando-lhes o Cristo por meio de seu exemplo. Fundador de uma das maiores comunidades católicas do mundo, desempenhou papel fundamental no acolhimento das pessoas para a melhoria de suas vidas e, consequentemente, melhoria do nosso país", apontou.Bolsonaro desejou ainda "fé e perseverança a toda a família Canção Nova" para superar a perda."O presidente da República, Jair Bolsonaro, roga a Deus que o receba em Seus braços e dê força, fé e perseverança a toda a "família Canção Nova" para superar esse difícil momento e continuar cumprindo a missão abraçada pelo Monsenhor Jonas Abib", conclui a nota.Segundo a Canção Nova, a causa da morte foi insuficiência respiratória por broncoaspiração e disfagia motora. O velório acontece hoje, e seguirá até quinta-feira (15), na sede da Canção Nova em Cachoeira Paulista (SP).O arcebispo de Belo Horizonte (MG) e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Walmor Azevedo de Oliveira, também lamentou a perda."O monsenhor Jonas Abib é uma referência imorredoura de homem de Deus apaixonado por Jesus Cristo. Constituiu pela força de sua fé testemunhada uma rica herança no caminho missionário da Igreja, fonte de inspiração. Em comunhão de preces e amizade, nos unimos aos membros todos de sua obra, iluminados pela certeza que ouviu de seu Redentor: 'Servo bom e fiel, entra na alegria de teu Senhor'".Natural de Elias Fausto (SP), monsenhor Jonas Abib foi um dos religiosos que se destacaram na ação evangelizadora da Igreja Católica no Brasil e na América Latina, utilizando os meios de comunicação social e a realização de grandes eventos de evangelização.Ele nasceu no dia 21 de dezembro de 1936. Foi ordenado sacerdote em 1964, com o lema: "Feito tudo, para todos". Abib fundou a comunidade Canção Nova no dia 2 de fevereiro de 1978.