Mariana terá o terceiro prefeito desde 2020

No centro, o presidente e futuro prefeito interino, Edson Agostinho - Leitão - (Cidadania) (foto: Divulgação/ Câmara Municipal de Mariana)

A eleição da chapa que define os membros da Mesa Diretora para o mandato de dois anos - biênio 2023/2024 - em Mariana, na Região Central de Minas Gerais, nessa terça-feira (6/12), escolheu como presidente da Câmara Municipal e futuro prefeito interino o vereador Edson Agostinho - Leitão - (Cidadania). Com a posse marcada para 1° de Janeiro, a cidade terá, desde 2020, o terceiro ocupante da cadeira do Executivo. Enquanto isso, o registro da candidatura do prefeito eleito, Celso Cota, ainda tramita na Justiça.