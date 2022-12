Com infecção, deputado David Miranda (PDT-RJ) completa 4 meses na UTI

Jornalista Glenn Greenwald agradece orações de políticos e sensibilidade da imprensa ao tratar sobre a internação do marido, o deputado David Miranda (PDT-RJ) (foto: Ronny Santos/Folhapress)

A saúde do deputado federal David Miranda (PDT-RJ) foi comentada pelo seu marido, o jornalista Glenn Greenwald, em suas redes sociais nesta segunda-feira (5/12). O político foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em uma clínica no Rio de Janeiro, no dia 6 de agosto deste ano com fortes dores abdominais, que foram diagnosticadas como uma infecção gastrointestinal.[VIDEO2]"Ele está lutando muito, como sempre, e a situação é parecida desde minha última atualização: com alguns momentos assustadores, mas também melhorias", comentou o jornalista.Gleen vem postando uma série de homenagens ao esposo em suas redes sociais. Mais cedo, ele agradeceu aos políticos e à imprensa, que têm mandando mensagens de apoio e relatado o caso de forma sensível.

Em outubro, David passou uma série de complicações que reverteram parte do progresso que ele havia tido durante o tratamento.



Os dois são casados há 14 anos e são pais de dois meninos.



O deputado, em decisão com a família, desistiu de disputar a reeleição para a Câmara dos Deputados este devido à sua delicada condição de saúde.