Contra 'obediência' ao PT, David Miranda sai do PSOL e vai para o PDT

David Miranda, deputado federal pelo Rio de Janeiro (foto: Najara Araújo/Câmara dos Deputados )

O deputado federal David Miranda (RJ) anunciou, neste sábado (22/1), que vai deixar o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) e se filiar ao Partido Democrático Trabalhista (PDT). A troca vai acontecer em março, quando a temporada de trocas de legenda se abre.David vai sair do PSOL por estar preocupado com os rumos do partido, sobretudo por causa das relações com o PT de Luiz Inácio Lula da Silva. Apesar disso, afirmou não compactuar com recentes votações de quadros pedetistas no Congresso Nacional - no primeiro turno da PEC dos Precatórios, por exemplo, parte o partido ajudou a aprovar o texto."Nenhum partido político é perfeito, mas o PSOL, a meu ver, corre o risco neste momento de sacrificar a sua essência para se tornar um braço leal de um partido e ideologia a que foi criado para se opor", disse, em menção indireta a Lula e ao PT.No PSOL, o parlamentar era uma das figuras ligadas ao Movimento Esquerda Socialista (MES), uma das tendências internas da sigla. O deputado federal escolheu o PDT por causa de Leonel Brizola, líder trabalhista que faria 100 anos neste sábado se vivo estivesse. Ele projetou atuar em prol da atualização do "legado de Brizola"."É para renovar e atualizar esse legado histórico em toda sua radicalidade e promover uma síntese entre ele e as lutas atuais que somente um homem negro, favelado, LGBT pode representar, que escolhi ir para o PDT".David Miranda assumiu o mandato em janeiro de 2019, após a renúncia de Jean Wyllys - que também deixou o PSOL, mas para se filiar ao PT. Ele alegou estar sofrendo ameaças e deixou o Brasil. O PDT, por sua vez, aposta em Ciro Gomes na eleição deste ano. Ontem, ele foi lançado pré-candidato da agremiação à presidência da República.O PSOL, curiosamente, nasceu de dissidência do PT. Agora, porém, tem sinalizado com a possibilidade de apoiar o ex-presidente contra Jair Bolsonaro (PL). Dentro do partido, porém, há quem defenda a candidatura própria - Glauber Braga, outro deputado federal pelo Rio, é uma dessas vozes."Não é hora de se submeter obedientemente ao PT e aceitar covardemente que um retorno ao passado é o melhor que podemos fazer pelo Brasil neste momento. É hora de ter coragem. E caso Lula venha a ser eleito, acredito ser ainda mais importante e necessária a articulação de uma oposição ao governo dentro do campo da esquerda. A oposição é do jogo democrático e não podemos deixá-la a cargo somente da direita sob o risco de continuarmos alimentando a mesma polarização atual", protestou David Miranda.O marido do deputado é o jornalista Glenn Greenwald, um dos artífices da "Vaza Jato", série de reportagens que revelou diálogos entre o ex-juiz Sergio Moro, hoje pré-candidato ao Planalto, e o então procurador Deltan Dallagnol. Ambos atuaram na Lava Jato, operação que culminou na prisão de Lula.