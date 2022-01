Ciro diz que Moro 'foi lambe-botas de Bolsonaro'

Ex-ministro Ciro Gomes (foto: PDT/Divulgação) O pré-candidato à Presidência Ciro Gomes aproveitou o discurso de lançamento de campanha, realizado nesta sexta-feira (21/1), para discursar contra o possível pré-candidato Sergio Moro (Podemos). De acordo com Ciro, o ex-juiz "foi lambe-botas de Bolsonaro".

Durante discurso, Ciro disse que Moro tenta transformar "vergonha e falha em heroísmo". Ele também afirmou que o lavajatismo está na raiz da cooptação das instituições.





Ciro disse que se preocupa muito com a popularidade de Moro porque ela parece similar a de Bolsonaro em 2018.





O candidato também chamou o ex-juiz de "inimigo da República que tem que ser combatido". "Como juiz, produziu nulidades. Como candidato, quer um tribunal exclusivo para combater corrupção (...) que em países só se viu em regime de exceção, como na Alemanha nazista", disse.









Entenda





O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) lançou na tarde desta sexta-feira, sua pré-candidatura às eleições presidenciais de 2022. O evento está sendo realizado na sede do PDT, em Brasília.





A pré-candidatura do ex-ministro já estava encaminhada desde o ano passado, porém, precisou ser aprovada pela legenda.





O ato contou com a presença do irmão de Ciro e senador Cid Gomes (PDT-CE), do deputado André Figueiredo (PDT-CE) e do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT-CE).





O evento também foi marcado por homenagens ao ex-governador do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, na véspera das comemorações do seu centenário. Fundador do PDT, Brizola morreu em 2004.