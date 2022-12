Lula descarta Gleisi em ministério: 'Outras pessoas podem representá-la'

Em entrevista coletiva no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), em Brasília, onde é a sede da transição de governo, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que só irá começar a pensar na escolha dos nomes dos seus ministros após a diplomação, marcada para o dia 12 de dezembro, na sede do TSE. No entanto, ressaltou que a presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PT), não será ministra.

"A companheira Gleisi tem um papel que, na minha opinião, não é mais importante que o papel do presidente da República, mas é muito importante manter o PT se organizando, se fortalecendo, e outras pessoas podem representá-la dignamente no governo", disse.

Lula pontuou, ainda, que não faz sentido divulgar quem serão os ministros do novo governo PT, sendo que sua posse à presidência da República só acontecerá em janeiro de 2023.

"Eu vou pra casa hoje, ver se dé tempo de assistir pelo menos ao segundo tempo do jogo do Brasil, vou descansar, e segunda volto a trabalhar. Se eu tiver o que anunciar, eu vou anunciar. Mas não tem nada garantido. A minha posse é dia 1º de janeiro, por que tenho que anunciar antes disso?", indagou o petista, ao responder ao questionamento de uma repórter.