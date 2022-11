Ciro é hostilizado em aeroporto de Miami: 'Traidor'

%uD83D%uDEA8VEJA: Bolsonarista hostiliza Ciro Gomes em aeroporto de Miami, nos Estados Unidos. pic.twitter.com/tqSIr0YExI %u2014 CHOQUEI (@choquei) November 27, 2022

Uma mulher, apoiadora do presidente Jair Bolsonaro (PL), publicou um vídeo nas redes sociais, em que ela hostiliza o ex-governador do Ceará e ex-candidato à Presidência da República, Ciro Gomes (PDT), no aeroporto de Miami, nos Estados Unidos.Nas imagens, a mulher critica Ciro pelo apoio dado à eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O pedetista apoiou o petista, mas não fez campanha para ele. Inclusive, nem ao menos citou o nome de Lula ao dar seu apoio à candidatura.Durante o vídeo, a "narradora" também critica o fato de o político estar "passeando em Miami".