Frota conta que Mercadante ofereceu outra vaga na transição

Ex-apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), Frota disse que tem sido alvo de ataques de uma ala chamada por ele de 'esquerda sapatênis' (foto: Elaine Menke/Câmara do Deputados ) O deputado federal Alexandre Frota (PSDB) afirmou, neste domingo (27/11), que Aloizio Mercadante, chefe dos grupos da transição, ofereceu para ele um novo cargo. Frota já havia recusado uma vaga após sofrer preconceito.





“O Mercadante me ligou duas vezes e me perguntou o que eu queria ou se gostaria de escolher outro local na transição. Eu superagradeço, mas não estou atrás de vaga ou emprego no Governo. O que vou fazer é torcer para que tudo dê muito certo e que o Brasil possa caminhar”, contou no Twitter.



Frota sobre saída da transição: 'Pagando o preço de ser diferente'

Frota foi escalado para Cultura, mas acabou deixando a equipe de transição, alegando ter sido alvo de preconceito.



'Esquerda sapatênis'

Ex-apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), Frota disse que tem sido alvo de ataques de uma ala chamada por ele de "esquerda sapatênis".