Após críticas, Frota declina do convite para a área de cultura da transição

Alexandre Frota (PSDB-SP) declinou do convite para integrar a equipe de Cultura da transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) (foto: Eduardo Anizelli/Folhapress)

Fala pessoal,tenho visto os ataques covardes e preconceituosos que eu tenho recebido por ter sido convidado para a transição na Cultura,ataques inclusive a minha família vem de uma ala da esquerda sapatênis do Leblon. O Preconceito está na Transição que fala em um País Plural %u2014 Frota 77%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83D%uDC99 (@77_frota) November 24, 2022

Após ser indicado pelo vice-presidente e coordenador de transição Geraldo Alckmin (PSB) para a equipe de Cultura, o deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) declinou do convite nesta quinta-feira (24/11)."Tenho visto os ataques covardes e preconceituosos que eu tenho recebido por ter sido convidado para a transição na Cultura,ataques inclusive a minha família vem de uma ala da esquerda sapatênis do Leblon", comentou o político em suas redes sociais.O parlamentar, que em 2018 foi um dos maiores entusiastas do atual presidente Jair Bolsonaro (PL), afirmou que os ataques partem dos "que falam da diversidade, de oportunidades pra todos, de respeito as diferenças, sem julgamentos".

Leia mais: Alexandre Frota é anunciado para equipe de transição na Cultura

Candidato à reeleição este ano, o ex-ator não conseguiu votos suficientes para voltar a Câmara dos Deputados no ano que vem.



A indicação de Alexandre Frota para a equipe de transição causou incômodo em alguns artistas que viram na indicação "uma agressão aos artistas que jamais se aliaram ao fascismo", como dito pelo ator Pedro Cardoso.