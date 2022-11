PSDB critica relatório do PL com questionamento de urnas: 'Insensatez'

Bruno Araújo, presidente nacional do PSDB (foto: Agência Brasil)

O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), que historicamente foi oposição ao Partido dos Trabalhadores (PT), do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, criticou o questionamento do resultado eleitoral feito pelo Partido Liberal (PL), de Jair Bolsonaro. A sigla do atual presidente representou uma ação em que pede a anulação dos votos de 279.336 urnas eletrônicas.