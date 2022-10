Tebet pede apoio do PSDB a Lula: 'Só existe um candidato democrata'

Tebet diz que só existe um candidato democrata no segundo turno à presidência: Lula (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A senadora Simone Tebet (MDB-MS), que concorreu à presidência da República no primeiro turno deste ano, gravou vídeo pedindo o apoio de quadros do PSDB a Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na gravação, feita nesta sexta-feira (21/10), a emedebista defende o petista como opção para "unir" o Brasil.







"Agora é uma outra realidade. Não existem dois candidatos. Só tem um candidato democrata. Então, deixando nossas diferenças de lado, vamos votar em Lula para a gente voltar a ter um país unido e transformar a vida das pessoas. Um Brasil que cresça, gere emprego e renda à população", diz Tebet, em vídeo obtido pelo Estado de Minas.

As imagens foram feitas em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira, onde Lula participa de uma caminhada com apoiadores. Tebet o acompanha , bem como a deputada federal eleita Marina Silva (Rede-SP).

No vídeo, Tebet agradece aos tucanos pelo apoio no primeiro turno. O partido compôs coligação que teve, ainda, além do MDB, o Cidadania e o Podemos.

Tucanos de Minas com Lula

O pedido de Tebet à militância do PSDB vai ao encontro de declarações de voto em Lula feitas por veteranos integrantes do ninho tucano, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.

No PSDB de Minas, Lula tem o apoio do vice-governador, Paulo Brant, que resolveu apoiar o PT a despeito da decisão do governador Romeu Zema (Novo) de fazer campanha pela reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL). Pimenta da Veiga, ex-prefeito de Belo Horizonte, também resolveu seguir Lula.

