Ministro do TCU explica áudio vazado: 'Mal interpretado'

Em nota, o ministro lamentou a interpretação que foi dada ao áudio (foto: TCU/REPRODUÇÃO)







Apoiador e amigo próximo de Jair Bolsonaro (PL), Nardes teve o aúdio vazado no fim de semana. A repercussão foi negativa, e o ministro, cobrado a se explicar.

O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Augusto Nardes afirmou, nesta segunda-feira (21/11), que repudia manifestações antidemocráticas e que o áudio vazado nesse fim de semana foi mal interpretado.Em nota, lamentou a interpretação que foi dada ao aúdio, no qual ele cita um “movimento nas casernas” e diz que é “questão de horas, dias, no máximo, uma semana, duas, talvez menos, para que um desenlace bastante forte na nação ocorra”.“O ministro Augusto Nardes lamenta profundamente a interpretação que foi dada sobre um áudio despretensioso gravado apressadamente e dirigido a um grupo de amigos. Para que não pairem dúvidas, esclarece que repudia peremptoriamente manifestações de natureza antidemocrática e golpistas e reitera sua defesa da legalidade e das instituições republicanas”, afirma a nota do ministro.