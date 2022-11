Ciro Nogueira enaltece papel de Guedes na eleição de brasileiro para o BID

Aliado de Bolsonaro, Nogueira (foto) comemorou o triunfo brasileiro na eleição do BID (foto: EVARISTO SÁ/AFP)

Pela primeira vez na história, o presidente do BID é brasileiro! Ilan Goldfajn foi eleito hoje para o comando do Banco.

Parabéns ao novo presidente e também aos ministros Paulo Guedes e Carlos França pelo excelente trabalho de articulação para essa grande realização para o Brasil pic.twitter.com/sfwNWhALcF %u2014 Ciro Nogueira (@ciro_nogueira) November 20, 2022

Alckmin: Lula está disposto a dialogar com o BID

O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI) disse, neste domingo (20/11), que a eleição do brasileiro Ilan Goldfajn para a presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) passa por uma articulação que teve a participação de Paulo Guedes, ministro da Economia do governo de Jair Bolsonaro (PL). Segundo Nogueira, Carlos França, ministro das Relações Exteriores, também ajudou a impulsionar a candidatura de Goldfajn."Pela primeira vez na história, o presidente do BID é brasileiro! Ilan Goldfajn foi eleito hoje para o comando do Banco. Parabéns ao novo presidente e também aos ministros Paulo Guedes e Carlos França pelo excelente trabalho de articulação para essa grande realização para o Brasil", afirmou Nogueira, via Twitter. Goldfajn teve mais de 80% dos votos válidos na eleição interna do BID.O banco é responsável por apoiar projetos de desenvolvimento nas Américas. Guedes, de fato, referendou a candidatura de Goldfajn, presidente do Banco Central sob a gestão de Michel Temer (MDB). No mês passado, o ministro da Economia conversou sobre o tema com lideranças internacionais . Ele aproveitou reuniões do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, em Washington, nos Estados Unidos, para defender a indicação do compatriota à chefia do BID.O vencedor concorreu com outros quatro candidatos: a argentina Cecilia Todesca Bocco, secretária de Relações Econômicas Internacionais da chancelaria do país; o mexicano Gerardo Esquivel, um dos diretores do Banco Central do país; o chileno Nicolás Eyzaguirre, ex-ministro da Economia; e Gerard Johnson, de Trinidad e Tobago, ex-funcionário do BID.Parte do entorno do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), como Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda, defendia a apresentação de outra candidatura. Mantega tentou, inclusive, o adiamento da eleição do BID - sem sucesso.Por outro lado, houve interlocutores simpáticos a Lula que embarcaram na campanha pró-Goldfajn. Henrique Meirelles, outro ex-ministro da Fazenda, disse que a escolha do brasileiro é "vitória para o país".Hoje, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), parabenizou Goldfajn. "Pela primeira vez, o BID terá um brasileiro no seu comando. Parabenizo o novo presidente Ilan Goldfajn pela vitória e, em nome do presidente Lula, reforço a disposição do Brasil em estreitar os laços com o banco pelo desenvolvimento econômico e social da nossa região", garantiu.