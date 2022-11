Meirelles vibra com brasileiro no BID: 'Vitória para o país inteiro'

Meirelles (foto) foi um dos principais entusiastas da candidatura de brasileiro ao comando do BID (foto: Daniel RAMALHO / AFP)

O ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles, do União Brasil, celebrou a eleição de Ilan Goldfajn para a presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O economista foi alçado ao comando da instituição em eleição ocorrida neste domingo (20/11)."Felicitações ao amigo Ilan Goldfajn, primeiro brasileiro a comandar o BID. Sua eleição, com mais de 80% dos votos, é um reconhecimento à sua extrema capacidade e à experiência de quem serviu a diversos governos e organismos internacionais. É uma vitória para o país inteiro", escreveu Meirelles, no Twitter.Ambos presidiram o Banco Central do Brasil. Na eleição nacional deste ano, Meirelles apoiou Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Apesar da resistência de parte dos aliados do petista a Goldfajn, o ex-ministro da Fazenda defendeu o embarque do presidente eleito na campanha em prol de um brasileiro no comando do BID Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda, foi dos interlocutores ligados a Lula que manobrou contra a candidatura de Goldfajn. Ele enviou um e-mail à Secretaria do Tesouro dos Estados Unidos solicitando o adiamento do pleito interno do BID. A solicitação não foi atendida.A candidatura de Goldfajn foi referendada por Paulo Guedes, ministro da Economia do governo de Jair Bolsonaro (PL). Na semana passada, durante evento em solo estadunidense, Meirelles chegou a afirmar que Lula e o PT não poderiam deixar de apoiar Goldfajn sob a justificativa de tentar gestar um nome próprio em vez de aderir a um movimento surgido no seio da gestão de Bolsonaro."O nome do Ilan teve aceitação muito grande dos países latino-americanos de forma geral, e acho que seria uma grande adição para o Brasil. Defendo a ideia de que o novo governo deve apoiar o Ilan, que é um nome excelente, e não entrar numa questão de filiação partidária de 'vamos nós escolhermos'. É um nome que representaria muito bem o Brasil no governo Lula", falou.Sediado em Washington, capital dos Estados Unidos, o BID é composto por 48 países. Os representantes das nações são, geralmente, os ministros de Estado da Fazenda. Mesmo países não contemplados pelas ações do BID, como a Alemanha e os Estados Unidos, fazem parte da associação.A nacionalidade do presidente do BID não é importante em termos teóricos, pois a entidade escolhe financiar projetos a partir de critérios técnicos. Na prática, contudo, a presença de um brasileiro no posto pode ajudar o país a receber projetos-pilotos pensados pelo banco.