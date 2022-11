Joaquim Leite deixa a COP27 antes do fim das negociações

Joaquim Leite, ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro (foto: Ahmad Gharabli/AFP)

SHARM EL-SHEIKH, EGITO (FOLHAPRESS) - Apesar de a COP27, conferência do clima da ONU, ainda não ter sido concluída, em meio a discordâncias grandes entre os países, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, já deixou o balneário de Sharm el-Sheikh, no Egito, onde o evento acontece.Na madrugada deste sábado (19; noite de sexta, 18, no Brasil), ele embarcou para a capital egípcia, Cairo, em um voo no aeroporto do balneário que recebe a conferência. A reportagem da Folha de S.Paulo o viu na fila para o avião, mas não conseguiu contatá-lo para perguntar a razão da partida precoce.Leite, como ministro, é o chefe da delegação brasileira na COP27. Ele, portanto, não participará das discussões para o acordo final do encontro.A conferência se encerraria nesta sexta, mas deve se estender até o domingo (20) justamente pela dificuldade dos países de chegarem a um acordo.Na manhã de sexta-feira (18), Leite também não esteve presente no trabalho de negociações. Ele escolheu mergulhar para apreciar os corais da costa do mar Vermelho. Pela tarde, foi ao centro de convenções onde a COP27 acontece.À reportagem, negociadores brasileiros afirmam que, apesar de chefiar a delegação, Joaquim Leite não participa das orientações sobre as posições do país.Segundo pessoas ligadas ao Itamaraty, o diplomata Leonardo Athayde conduziu as discussões durante a primeira semana da COP. Já na segunda semana, o embaixador Paulino Franco de Carvalho Neto chegou para reforçar a liderança brasileira-na prática, o comando foi dividido com Athayde, não com o ministro.Leite viajou ao Egito em um voo comercial - assim como em 2021, quando foi à Escócia para a COP26.Neste ano, em discurso na terça-feira (15), o ministro criticou líderes políticos, filantropos e empresários que vieram para a conferência com jatinhos particulares enquanto cobram redução de emissões de gases do efeito estufa.A crítica aconteceu no mesmo dia em que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), chegou ao balneário egípcio em um jatinho, junto ao empresário José Seripieri Filho.