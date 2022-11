Gleisi responde 'cala boca' de Guedes: 'Seu tempo acabou, vai pra casa'

Deputada federal usou as redes sociais para rebater críticas do Ministro da Economia (foto: Heuler Andrey/AFP/Marcos Corrêa/PR)

A presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann, respondeu às críticas do Ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre o governo Lula (PT). Nessa sexta-feira (18/11), Guedes criticou a PEC (proposta de emenda à Constituição) da Transição e a forma como vêm sendo conduzidos os trabalhos por parte da equipe do presidente eleito.