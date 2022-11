Mercadante: grupo de trabalho da Defesa só será montado com o aval de Lula

Coordenador dos grupos temáticos da transição, o ex-ministro Aloizio Mercadante (PT) anunciou que o grupo da Defesa Nacional no gabinete de transição só será feito com o aval do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Até o momento, o grupo de trabalho ainda não foi montado e não tem nenhum membro indicado.

De acordo com o coordenador dos grupos, a Defesa só será montada pelo próprio presidente eleito quando este voltar ao Brasil, no fim de semana.





“Não queremos trazer para o nosso governo as pendências do governo anterior”, disse. Um dos problemas identificados, segundo o coordenador, é a falta de orçamento para saúde e infraestrutura”, disse.

Ao falar sobre a visão do Brasil no mundo, Mercadante se colocou otimista. "O Brasil pode ser uma grande plataforma de atração de investimentos. Vou lembrar vocês que no governo Lula, o Brasil era o país que mais recebeu investimento direto e vai voltar", afirmou.

O coordenador também lembrou que nos 31 grupos de trabalho, com coordenação, apoio jurídico e análise de execução orçamentária, os integrantes dos grupos são, na maioria, voluntários. Na coletiva, Mercadante destrinchou todo o processo de transição.

“Do GT de defesa, acho que vamos ter uma excelente composição, mas nós só vamos bater o martelo com o presidente. Como o presidente viajou e teve uma agenda muito pesada, com muita coisa acontecendo, nós vamos esperar, não faz diferença nenhuma”, disse Mercadante em coletiva de imprensa. “Pode ter algumas questões institucionais, o lugar das Forças Armadas, a relação com a Constituição, mas isso não é um papel do grupo de trabalho”, afirmou.