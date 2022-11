Janones pede que prefeituras deem passe livre no dia do Enem

Deputado André Janones (Avante-MG) pede que prefeituras deem passe livre aos estudantes nos dias do Exame Nacional do Ensino Médio (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)

Prefeito que não liberar Busão para os alunos, será tratado como inimigo da educação e do movimento estudantil! Proponho à @uneoficial uma moção de repúdio a esses na próxima Bienal em fevereiro, bem como os que liberarem sejam tratados como amigos dos estudantes!



BUSÃO DO ENEM %u2014 André Janones (@AndreJanonesAdv) November 11, 2022

O deputado federal André Janones (Avante-MG) utilizou suas redes sociais, nesta sexta-feira (11/11), para pedir que prefeitos deem passe livre a alunos que vão realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em todo o Brasil, marcado para os dois próximos domingos (13 e 20/11)."Prefeito que não liberar busão para os alunos será tratado como inimigo da educação e do movimento estudantil!", avisou o político.Janones, reeleito deputado no pleito deste ano, também citou a União Nacional dos Estudantes (Une), propondo que eles façam uma moção de repúdio para as lideranças municipais que não adotarem a medida citada.

O político mineiro ganhou força nos últimos meses após firmar aliança com o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante a campanha presidencial. Ele recebeu 60 mil votos a mais do que no pleito anterior, o que o tornou o segundo deputado federal mais votado de Minas Gerais, atrás apenas de Nikolas Ferreira (PL).