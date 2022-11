Janones debocha de Nikolas: 'Medo de perder a derrubada do Face e TikTok'

André Janones (Avante) debocha de suspensão das redes sociais de Nikolas Ferreira (PL) (foto: Reprodução/Twitter/Telegram)

O deputado federal André Janones (Avante-MG) debochou do futuro colega da bancada mineira na Câmara dos Deputados, Nikolas Ferreira (PL-MG).O atual vereador de Belo Horizonte teve as contas do Twitter e do Instagram derrubadas por uma ordem judicial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Agora, segundo o apoiador de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), faltam as do Facebook e TikTok.