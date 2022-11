Uso positivo das redes sociais na educação é abordado em seminário

Seminário mostra o uso positivo e negativo de redes sociais e demais meios de educação eletrônica (foto: Reprodução/EPB)

A necessidade de se debater os pontos positivos e negativos das redes sociais no ambiente do aprendizado será discutido no seminário Educação digital x Desenvolvimento emocional,limites e reflexos da Escola de Pais do Brasil.O evento integra parte do 52º Seminário da Escola de Pais do Brasil e conta com a participação da psicóloga Camila Ribeiro Lobato e do professor Adelson de Paula Silva, em Belo Horizonte e também online.O evento ocorre na quinta-feira (10/11), a partir das 20h, com transmissão pelo canal do Youtube. Quem retirar ingresso pelo Sympla recebe certificado de participação."Hoje, a sensação de todos é de que não se pode mais viver sem a mídia eletrônica. É preciso conscientizar os usuários para o uso "positivo" dos recursos que a Internet, WhatsApp e outras mídias eletrônicas nos proporcionam", informa a Escola de Pais do Brasil."Um alerta para as crianças, pré-adolescentes, e até mesmo para os adultos. O lado "negativo" que o excesso de tela pode trazer para o desenvolvimento de quem ainda está na fase de crescimento, formação de senso crítico e tudo mais que os excessos podem nos prejudicar", considera a organização.Mais informações pelo link