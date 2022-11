Irmã de Marielle Franco vai compor governo de transição de Lula

Anielle Franco (em primeiro plano) atua para preservar a memória de Marielle, sua irmã (ao fundo) (foto: Jean Barreto/Prefeitura de Campo dos Goytacazes)

Irmã de Marielle Franco (Psol-RJ), executada em 2018, a educadora e jornalista Anielle Franco vai compor o governo de transição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ela foi anunciada nesta quinta-feira (10/11) como integrante do grupo técnico responsável por temas ligados às mulheres.Anielle vai trabalhar ao lado de figuras como Eleonora Menicucci, ex-ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, e Aparecida Gonçalves, ex-Secretária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres."São muitos desafios, mas trabalharemos pelos direitos de todas as mulheres", disse Anielle, ao comentar a indicação, confirmada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) , que coordena todo o processo de transição.Ela é presidente do instituto que leva o nome de Marielle Franco. Sem fins lucrativos, a organização atua para defender a memória da ex-vereadora do Rio de Janeiro e ajudar mulheres que queiram ocupar espaços de tomadas de decisão, como a política.