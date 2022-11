Psol deixa para dezembro a decisão sobre adesão formal ao governo Lula

Durante a campanha eleitoral, Boulos fez incursões pelo Brasil para defender a candidatura de Lula (foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

Psol quer compromissos da campanha na transição

Projeto do partido passa por São Paulo em 2024

Embora tenha feito parte da coligação de dez partidos que apoiou a vitoriosa campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e tenha representantes no governo de transição, o Psol ainda não bateu o martelo sobre compor, ou não, a base aliada ao presidente eleito. O debate vai ser travado em dezembro, quando a cúpula da legenda vai fazer uma reunião formal a respeito do tema. As tratativas vão ser orientadas, também, pela posição da Rede Sustentabilidade, sigla que forma uma federação com o Psol. Juntas, as agremiações arremataram 14 dos 513 assentos da Câmara dos Deputados.Duas das principais pontes entre Psol e Lula, neste momento, fazem parte da transição. Campeão de votos entre os deputados federais eleitos por São Paulo e escolhido por mais de um milhão de eleitores, Guilherme Boulos vai ser voz ativa nos debates sobre cidades e habitação - tema pelo qual milita no Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST). Juliano Medeiros, presidente do partido, integra o conselho político do presidente eleito."A bancada eleita ainda nem assumiu. O diretório nacional do partido só vai se reunir em dezembro, quando o debate (sobre o apoio ao governo Lula) será feito de forma tranquila e democrática", disse Boulos, ontem, em entrevista exclusiva ao Estado de Minas . "O debate sobre a relação que nossa federação terá com o governo Lula ainda não foi feito, até porque não houve nenhum tipo de convite em relação à composição ministerial, nem ao Psol nem a nenhum outro partido", garantiu ele, que é o presidente da coalizão Psol-Rede.Aliados de Lula têm dito que a participação na equipe transitória não significa a garantia de cargo formal no governo que assume em 1° de janeiro de 2023. A percepção foi externada, inclusive, pelo senador Randolfe Rodrigues (AP), filiado à Rede e uma das principais vozes da campanha do petista."O grupo de transição é, sobretudo, mais técnico, para juntar informações para subsidiar as decisões do presidente e do vice", afirmou, três dias atrás, em Brasília (DF). "Nenhum dos nomes que constam na transição, vinculadamente, vai assumir qualquer cargo no governo futuro. Isso foi deixado claro pelo presidente (eleito), pelo vice-presidente (eleito)", explicou, em menção, também, a Geraldo Alckmin (PSB).Ao, Boulos reiterou que a prerrogativa de indicação de ministros é exclusiva de Lula. Segundo ele, neste momento, o foco do grupo que ampara Lula é corrigir distorções fiscais, garantindo políticas públicas como os repasses mensais de R$ 600 aos socioeconomicamente vulneráveis."A prioridade é conseguir corrigir para garantir que o orçamento de 2023 contemple um mínimo de investimentos sociais neste país. O debate de ministérios vai ser na sequência. E, ocorrendo, o Psol vai fazer a discussão com a Rede", projetou.Em abril, quando Lula ainda era pré-candidato ao Palácio do Planalto e as negociações pelo apoio do Psol avançavam, o partido de Boulos entregou ao PT uma carta com 12 compromissos que deveriam ser incorporados ao plano de governo. No documento, estavam tópicos como a revogação do Teto de Gastos e da Reforma Trabalhista, bem como o enfrentamento à crise climática.De acordo com Boulos, a agenda vai ser levada à transição. A ideia é que o Psol reforce a defesa dos pontos publicizados em abril. O deputado eleito reivindica a formulação de políticas que permitam investimentos em moradias populares, saneamento básico e infraestrutura - essa última, como mola propulsora da geração de emprego e renda."Precisamos fazer o investimento público acontecer em obras essenciais, em educação e em ciência e tecnologia. Isso passa naturalmente por um debate tributário, uma reforma tributária progressiva", defendeu o futuro parlamentar, citando a possibilidade de instituição de um Imposto Sobre Grandes Fortunas, que chegou a ser defendido publicamente durante o período pré-eleitoral por outro aliado de Lula: o deputado federal André Janones (Avante-MG)."O presidente Lula se comprometeu, na campanha, com a isenção do Imposto de Renda das famílias que ganham até R$ 5 mil. Mas isso precisa vir junto, para equilibrar a arrecadação, com o aumento da tributação de milionários. Esse debate, da taxação de grandes fortunas, de lucros e dividendos, passa pelo Congresso", assinalou Boulos.No início da semana, Juliano Medeiros também defendeu a transição como espaço de afinamento das pautas a serem encampadas pelo futuro governo. "Será uma oportunidade de fortalecer uma agenda de esquerda para 2023 e compreender o tamanho dos desafios que temos diante de nós".

Apesar do triunfo na corrida por uma cadeira no Congresso Nacional, Boulos não descarta a possibilidade de disputar, pela segunda vez, a Prefeitura de São Paulo. Dois anos atrás, ele foi ao segundo turno, mas perdeu para Bruno Covas (PSDB) — que foi vítima de câncer e deu lugar a Ricardo Nunes (MDB), eleito vice-prefeito.



À época, o PT lançou Jilmar Tatto, mas deu apoio a Boulos no segundo turno. A construção teve, inclusive, participação importante de Lula. Fizemos acordo, compromisso público do PT nos apoiar em 2024. Então pretendo sim ser candidato a prefeito, mas antes disso vou cumprir a missão no Congresso em 2023. A expectativa, agora, é ter o apoio dos petistas desde o primeiro turno.

