Alckmin celebra aniversário com Lula, banqueiros e ministeriáveis

Vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB-SP) faz hoje 70 anos (foto: Lula/YouTube/Reprodução)

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB-SP) celebrou seus 70 anos nesse domingo (6/11), em um jantar na casa de Gabriel Chalita, que foi secretário de Educação quando ele governou São Paulo.

Ele faz aniversário nesta segunda (7/11), mas antecipou a comemoração em um dia. Lula foi a estrela do encontro, junto com o aniversariante. E fez rasgados elogios a Alckmin, que definiu como discreto, ponderado, leal e agregador.

Leia: Lula chega amanhã em Brasília para acompanhar a transição de governo

Além do presidente eleito, que foi à festa com a mulher, Rosângela da Silva, a Janja, faziam parte do grupo banqueiros como Luiz Carlos Trabuco, do Bradesco, e Sergio Rial, presidente do conselho de administração do banco Santander.

O maestro João Carlos Martins também foi convidado e tocou o hino nacional.

A lista de convidados estava repleta de ministeriáveis: o economista Pérsio Arida, que sempre foi vinculado ao PSDB, o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT-SP) e o deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP), por exemplo, são cotados para o Ministério da Economia.

Leia: Lula inicia governo de transição focado em 3 pilares

Entre os convidados estavam também Edinho Silva, que coordenou a campanha de Lula e Alckmin, o deputado Emídio Silva, que coordenou a campanha de Haddad, o tesoureiro do PT, Marcio Macedo, o advogado Marco Aurélio de Carvalho, do grupo Prerrogativas, e o economista Gabriel Galípolo -que também estão nas listas que circulam de integrantes do futuro governo.