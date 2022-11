Padre bolsonarista deixa igreja ao pedir que eleitores de Lula saíssem

O padre Danilo Neto, da Igreja Matriz Imaculado Coração de Maria, abandonou a celebração de uma missa depois de pedir que eleitores do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se retirassem da paróquia.O caso aconteceu nesse domingo (6/11), em Nerópolis, Goiás.

De acordo com o jornal local, o padre, apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL) , pediu para quem tivesse feito o L, em referência a Lula , saísse da igreja.Em seguida, uma mulher começou a discutir com o religioso sobre o posicionamento político dele.