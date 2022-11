'Escolha de Alckmin tranquiliza', diz Mateus Simões no 'EM Entrevista'

O secretário também afirmou ter tranquilidade para lidar com a equipe de transição (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press)

O secretário-geral do governo de Minas Gerais e vice-governador eleito, Mateus Simões (Novo), disse nesta sexta-feira (4/11), durante entrevista ao podcastque a escolha do futuro vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) como coordenador da transição de governo por parte de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) "tranquiliza".

"Mandei uma mensagem hoje cedo para o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, que está coordenando a transição, dizendo que Minas está à disposição no que precisar", declarou.



Ele revelou ainda que votou em Alckmin quando eles eram colegas de PSDB.

O secretário também afirmou que tem tranquilidade para lidar com a equipe de transição. "O governador Romeu Zema defende os interesses de Minas — e foi eleito para isso. Portanto, vai discutir com os prefeitos e com o presidente, independentemente dos partidos, sempre na busca pelos interesses de Minas", ponderou.

Zema troca de vice em meio a rusgas

O atual vice-governador mineiro é Paulo Brant (PSDB), eleito com Zema em 2018. Discordâncias em relação a um imbróglio sobre o reajuste das forças de segurança, dois anos e meio atrás, fizeram Brant deixar o Novo.



Neste ano, Brant tentou a reeleição por meio da chapa do também tucano Marcus Pestana, mas não atingiu 1% dos votos válidos.



Após a decisão de não apoiar Zema, o vice teve servidores exonerados e ficou sem estrutura oficial de gabinete para despachar. O racha se ampliou no mês passado, quando Brant resolveu apoiar Lula.