Simone Tebet recebe ameaças e pede segurança reforçada no Senado

Simone Tebet durante campanha com Lula em Justinópolis, distrito de Ribeirão das Neves, cidade mineira da Região Metropolitana de Belo Horizonte (foto: Ricardo Stuckert/Lula) Veja, divulgada na manhã desta sexta-feira (04/11). Apoiadora do presidente eleito Lula (PT), a senadora Simone Tebet (MDB-MS) solicitou ao senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG), presidente do Senado, reforço de segurança e escolta da Polícia Legislativa após receber ameaças de morte. A informação é da, divulgada na manhã desta sexta-feira (04/11).









Tebet se aliou a Lula no segundo turno. Em votação realizada no último domingo (30), o petista venceu com 50,9%, contra 49,1% do candidato à reeleição. Com isso, Lula governará o Brasil de 2023 a 2026.





"Depois de entrar de cabeça na campanha de Lula, a senadora Simone Tebet passou a ser alvo de ataques raivosos de bolsonaristas, principalmente pelas redes sociais", diz trecho da matéria da Veja.