Praça da Liberdade fica vazia e apoiadores se reúnem próximo ao exército

Um dos eventos organizados nos grupos bolsonaristas de Belo Horizonte, previsto para acontecer na Praça da Liberdade, na região Centro-Sul da capital mineira, ficou vazio na manhã desta quarta-feira (2/11). Cerca de 1 hora após o horário marcado, cerca de 20 apoiadores se encontravam no local.

Enquanto isso, na avenida Raja Gabaglia, na Região Oeste, milhares de bolsonaristas se reuniram próximo a Companhia de Comando da 4ª Região Militar, assim como acontece em outras cidades do país.

Bolsonaristas protestam com carreata e buzinaço em avenida de BH

Os protestos questionam a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições de 2022. Aos gritos, eles pedem por "intervenção federal".

Nas estradas, caminhoneiros fazem centenas de bloqueios e interdições parciais desde a noite de domingo (30/10). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), até a noite de ontem 190 interdições continuavam em vigor, divididas em 19 estados brasileiros, sendo Minas Gerais com 20 e Santa Catarina com 36.