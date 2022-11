Preso há 30 horas na rodovia, homem faz relatos sobre horas difíceis

Preso há mais de 30 horas, professor aguarda posicionamento de atual presidente para saber se a rodovia será liberada. (foto: Redes Sociais/Reprodução)

O professor de astrologia Guilherme Schultz está há mais de 30 horas na divisa do Paraná com Santa Catarina, na BR-101, por causa das interdições em várias vias do país. Ele saía de São Paulo no domingo (30/10), após os resultados das eleições, por volta das 21h30.