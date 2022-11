Mineiro diz ter ganhado R$ 1 milhão ao apostar na vitória de Lula

Rapaz de 26 anos diz ter feito várias apostas em valores que vão de R$ 20 mil a R$ 50 mil, além de carros (foto: Reprodução Pixabay )

Um morador de 26 anos da cidade de Capelinha, no Vale do Jequitinhonha, diz ter faturado R$ 1 milhão de reais ao apostar com empresários da região na vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais desse domingo (30/10). O rapaz, que fez aniversário no dia da votação, classifica a façanha como um presente.Segundo o sortudo, que preferiu não se identificar, os empresários de Capelinha se uniram para apoiar Jair Bolsonaro (PL) e estavam confiantes na vitória do presidente. Tão confiantes, que teriam saído pela cidade propondo apostas aos cidadãos ao longo do segundo turno. O jovem, por sua vez, relata que é petista há muito tempo e acreditava na vitória de Lula.