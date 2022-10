Temer cumprimenta Lula e pede 'pacificação do país'

O ex-presidente se manteve neutro durante o segundo turno, apesar da boa relação com Jair Bolsonaro (foto: Agência Brasil/Reprodução)





“As eleições se processaram democraticamente. Agora é hora de paz, equilíbrio e sensatez. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, a quem cumprimento pela vitória eleitoral, fez ontem no seu discurso pregação pela unidade e pacificação do país, o que tenho sustentado ao longo do tempo em obediência à Constituição. Que os brasileiros se unam nesse propósito", escreveu Temer nas redes sociais.









O ex-presidente Michel Temer (MDB) cumprimentou o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela vitória em segundo turno contra o presidente Jair Bolsonaro (PL).