'Maturidade de milhões': bolsonarista parabeniza petistas e viraliza

Vídeo de Márcio é elogiado por maturidade ao reconhecer a derrota (foto: Reprodução/ TiikTok)

“A gente tem que saber ganhar e perder”, diz o empresário bolsonarista Márcio Torrez em vídeo que viralizou nas redes sociais. Ele fez o registro com a esposa retirando os adesivos do então candidato à reeleição enquanto parabeniza os petistas e pede um convite para um churrasco com os ganhadores.

“O mínimo que eu espero é o convite para o churrasco com picanha e cervejinha”, brinca. A refeição foi utilizada como bandeira eleitoral de Lula (PT) durante a campanha. Márcio diz que retirou as menções do candidato, mas que vai manter as bandeiras do Brasil na fachada de casa. “Eu vou continuar torcendo para que o meu país dê certo, independente de ser o Lula ou Bolsonaro”, diz em um trecho. A esposa completa: “Isso é democracia.”

Ele deixa claro que não está feliz, mas que vai seguir em frente. “Eu não vou mudar meus pensamentos, meus princípios por causa da eleição. Agora é tirar os adesivos”, diz.

Márcio e a esposa ainda dizem que os apoiadores de Bolsonaro devem aceitar o resultado das eleições e seguir em frente. Ele ainda deu um recado para os críticos aos nordestinos, região que deu vitória à Lula.“Não adianta menosprezar o Nordeste. O Nordeste ganhou a eleição, o PT ganhou a eleição no ‘nós contra eles’. Se a gente continuar apontando para o Nordeste, eles vão continuar levando a eleição porque nós simplesmente não entendemos que não devemos ficar julgando”, diz no final do vídeo.

Depois da repercussão, Márcio compartilhou um novo vídeo na rede social. Nele, o empresário diz que espera um posicionamento de Bolsonaro. “Queria que o presidente que eu votei reconhecesse que perdeu”, lamentou. Ele também nega qualquer teoria da conspiração sobre fraude nas urnas.