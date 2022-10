Paulo e André Marinho homenageiam Bebianno após derrota de Bolsonaro

Empresário Paulo Marinho presta homenagem ao advogado Gustavo Bebianno após derrota de Jair Bolsonaro (PL) (foto: Reprodução/Twitter)

Fim. Descanse em paz, meu tio. %u2764%uFE0F%uD83D%uDE4F%uD83C%uDFFB pic.twitter.com/GtvXzncaKy %u2014 André Marinho (@AndreMarinho) October 30, 2022

Acabou, Gustavo. Pagamos nossa penitência! Descanse em paz, meu irmão.%u2764%uFE0F%uD83D%uDE4F%uD83C%uDFFC pic.twitter.com/ErGmdppCIv %u2014 Paulo Marinho (@PauloMarinhoRio) October 30, 2022

Paulo e André Marinho, pai e filho, ex-aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL), prestaram homenagens ao coordenador da campanha presidencial em 2018, Gustavo Bebianno, morto em 2020. O ex-militar foi derrotado no pleito eleitoral deste domingo (30/10) pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).No seu livro "O Brasil (não) é uma piada" , André conta que Bebianno se arrependeu de ter contribuído para a eleição do atual presidente da República.André Marinho, que é comunicador, publicou o fato em seu livro que conta os bastidores da eleição passada."Preciso pedir desculpas ao Brasil por ter viabilizado a candidatura de Bolsonaro. Nunca imaginei que ele seria um presidente tão fraco", disse o ex-braço direito de Bolsonaro a interloucutores, segundo André.Enquanto isso, o empresário Paulo Marinho se manifestou favorável à eleição de Lula pouco antes do segundo turno das eleições.