Apoiadores não aceitam derrota e fecham BR-163 no Mato Grosso

Manifestantes dizem que vão fechar rodovias do Norte do Mato Grosso (foto: Reprodução)

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) fecharam a BR-163 em Mato Grosso, em quatro municípios da Região Norte, dizendo que não aceitam a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ocorrida neste domingo (30/10). Eles atearam fogo em pneus e cruzaram carros nas vias, o que contingenciou o trânsito.Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop e Nova Mutum foram os locais onde foram registradas as ações. Alguns trajavam a camisa da Seleção Brasileira.Um dos vídeos mostra um grupo de homens que dizia que Lula roubou e que as pessoas precisavam abastecer os carros, "pois irá faltar comida"."Eleição se conquista. O barbudo roubou. Vai parar, vem para a rua. E vão para o mercado, abasteça o rango, que vai faltar comida na prateleira, minha gente", afirmou. "Viva a democracia", afirma o manifestante.A concessionária Rota Oeste, responsável por administrar a rodovia, disse que está monitorando as ações.