Bolsonaro perde em JF, cidade onde diz ter renascido após atentado em 2018

Bolsonaro cumprimenta apoiadores ao chegar em Juiz de Fora em 16 de agosto (foto: Bruno Luis Barros/EM/D.A Press) Além de perder as eleições no segundo turno para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que assumirá pela terceira vez o comando do Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro (PL) foi derrotado pelo petista em Juiz de Fora, cidade da Zona da Mata Mineira, onde o presidente declarou diversas vezes ter renascido após Adélio Bispo golpeá-lo com uma faca em 2018. À época, o então deputado federal pelo Rio de Janeiro fazia ato de campanha na Manchester Mineira.









Apesar de adotar tom simbólico ao dar o pontapé inicial na corrida presidencial em Juiz de Fora, quarta maior cidade do estado, Bolsonaro recebeu 141.651 votos na cidade (43,91%). Lula obteve 180.954 (56,09%).





Entretanto, no primeiro turno, o petista havia conseguido maior vantagem na cidade. Na ocasião, ele obteve 52,62% dos votos. Já o presidente Bolsonaro marcou 38,41%. No cenário geral do segundo turno em Minas, com 99,56% das urnas apuradas, Lula também recebeu mais votos. Foram 6.163.561 votos (50,21%), contra 6.112.437 votos (49,79%) do atual presidente.





Lula volta a vencer Bolsonaro em Minas Gerais Vale destacar que não é por acaso que ambos os presidenciáveis tenham colocado cidades mineiras na rota dos atos de campanha pela corrida ao Planalto. Segundo maior colégio eleitoral do país, Minas Gerais apresentou, conforme dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), um crescimento de 2,25% do eleitorado, passando a ter 16,2 milhões de pessoas aptas a votar. Em primeiro lugar está o estado de São Paulo.

Depois de iniciar a campanha em Juiz de Fora em 16 de agosto, Bolsonaro voltou à cidade no dia 18 de outubro para sua quarta e última visita ao estado mineiro após o primeiro turno.

Após o atentado há pouco mais de quatro anos, o presidente visitou o município pela primeira vez em 16 de julho. Na ocasião, ele se encontrou com lideranças religiosas e voltou à Santa Casa, hospital onde passou por cirurgia após ser esfaqueado, e ainda recebeu um título de cidadão honorário do município.

O cenário registrado na Manchester Mineira neste domingo de eleição diverge daquele de 2018, quando Bolsonaro se elegeu presidente e obteve 58,19% dos votos, derrotando Fernando Hadadd, que marcou 41,81%. À época, Bolsonaro também obteve maior percentual em Juiz de Fora: 52,36%. Seu oponente marcou 47,64%.