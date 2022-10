Apoiador de Bolsonaro, Carlos Viana pede 'responsabilidade' a Lula

Carlos Viana durante a campanha de 2022 (foto: Reprodução/Twitter Carlos Viana) Apoiador de Jair Bolsonaro (PL), o senador Carlos Viana (PL-MG) comentou neste domingo (30/10) a respeito da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para presidente da República. Lula venceu Bolsonaro em segundo turno.







Na disputa ao Governo de Minas, Carlos Viana ficou em terceiro lugar, com 7,23% dos votos válidos. Romeu Zema (Novo) foi reeleito governador no primeiro turno com 56,18%. O segundo colocado foi Alexandre Kalil (PSD), candidato apoiado justamente por Lula, com 35,08%.





Zema apoiou Felipe d'Avila (Novo) para a Presidência da República no primeiro turno. Com isso, Bolsonaro teve como cabo eleitoral oficial no primeiro turno em Minas o senador. Dias depois do primeiro turno, Zema anunciou apoio a Jair Bolsonaro.