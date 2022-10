Zema quer 'diálogo' com Lula e fala em cobrar 'prioridade' a Minas

Zema apoiou Bolsonaro no segundo turno da eleição presidencial (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Com o resultado da eleição nacional, desejo sucesso ao presidente eleito. Seguirei cobrando que Minas seja prioridade, como merece. Estarei aberto ao diálogo para que o Brasil possa crescer com trabalho, honestidade e respeito. Que Deus abençoe nossa nação. %u2014 Zema 30 (@RomeuZema) October 30, 2022

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), disse, neste domingo (30/10), que vai cobrar, do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), "prioridade" às pautas ligadas à população mineira. Coordenador estadual da campanha de Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, mas derrotado, Zema ainda desejou sucesso ao petista."Com o resultado da eleição nacional, desejo sucesso ao presidente eleito. Seguirei cobrando que Minas seja prioridade, como merece. Estarei aberto ao diálogo para que o Brasil possa crescer com trabalho, honestidade e respeito. Que Deus abençoe nossa nação", publicou Zema, em sua conta no Twitter.Reeleito governador em primeiro turno, o político do Novo embarcou no grupo favorável a Bolsonaro e assumiu posto estratégico no núcleo do presidente em Minas. Zema tentou, junto a prefeitos e lideranças locais, virar votos que foram dados a Lula no primeiro turno