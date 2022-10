Casagrande é reeleito governador do Espírito Santo

Casagrande foi reeleito governador do ES (foto: REPRODUÇÃO/) O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), foi reeleito. Com 95,94% das urnas apuradas, a eleição está definida no estado. Ele recebeu 53,79%.





Manato, do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, teve 46,11% dos votos.





Casagrande nasceu no município de Castelo, localizado no sul do Espírito Santo, no dia 03 de dezembro de 1960.





É casado e tem dois filhos.É formado em Engenharia Florestal, pela Universidade Federal de Viçosa, e em Direito, pela Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim.





Antes de chegar ao Palácio Anchieta – a sede do governo capixaba – , foi senador da República, deputado Federal, vice-governador e deputado Estadual.Também já esteve à frente de cargos executivos como secretário de Estado de Agricultura, secretário municipal de Meio Ambiente da Serra e secretário municipal de Desenvolvimento Rural do município de Castelo.