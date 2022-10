Lula sobre Zambelli: 'Foi degradante aquele comportamento dela'

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registrou o voto em São Bernardo do Campo (SP), neste domingo, 30 de outubro (foto: NELSON ALMEIDA / AFP)



São Paulo - O comportamento da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) de sacar uma arma para um homem no último sábado (29/10) foi citado como exemplo “degradante” pelo candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Após registrar o voto em São Bernardo do Campo, neste domingo (30/10), o petista ressaltou que a parlamentar apoiadora de seu adversário Jair Bolsonaro (PL) “é o que nós não queremos”.





“O que nós vimos ontem mostrado por uma deputada é o Brasil que nós não queremos. Estamos lutando para ter um país civilizado onde as pessoas se respeitem, onde uma deputada não precise andar armada, puxar a arma e sair correndo atrás de um cidadão. Não é civilizado isso”, disse Lula.

O petista ressaltou que a deputada teve um gesto proibido pela Justiça. “É uma demonstração de uma força de ignorância, de falta de respeito com a civilidade, com a democracia. Foi uma cena grotesca em um dia que as pessoas são proibidas de andarem armadas, em que a Justiça proíbe qualquer um andar armado, muito menos uma deputada sair puxando a arma e correr na rua como se a gente estivesse no Velho Oeste”, ressaltou.





“Sinceramente, foi degradante aquele comportamento dela. Para quem pensa como ela talvez tenha sido um ato heróico. Mas para quem gosta de democracia, respeito, paz e tranquilidade, foi um gesto muito agressivo e desnecessário”, concluiu.

Entenda





O episódio envolvendo a parlamentar bolsonarista gerou correria no cruzamento das alamedas Joaquim Eugênio de Lima e Lorena. Um vídeo que circula na web mostra um rapaz correndo em direção a uma lanchonete enquanto Zambelli e alguns homens aparecem em perseguição.

Um deles grita: "Deita no chão, vagabundo". A deputada entra na lanchonete apontando a arma para o rapaz. O homem pergunta: "Você quer me matar para quê?".





Nas suas redes sociais, Zambelli disse ter sido cercada por apoiadores de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que a teriam empurrado e feito com que caísse no chão. Segundo a deputada, eles também teriam cuspido e xingado ela.





Outro vídeo compartilhado na web, porém, mostra o momento anterior à confusão no bar. O rapaz dá as costas para Zambelli, que faz menção de ir atrás dele, tropeça e cai. Ela então começa a persegui-lo enquanto outro homem saca uma arma, fazendo com que o rapaz grite por socorro.