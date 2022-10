Carla Zambelli: 'Usaram um negro pra vir em cima de mim'

Zambelli é correligionária do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL). Armamentista, a deputada é a favor da liberação das armas de fogo (foto: Redes Sociais/Reprodução)





Zambelli diz ter corrido atrás do homem com uma arma apenas para chamar a polícia. “Disse que ele tinha que esperar. Eu saquei a arma e pedi para ele parar. Pedi para ele parar. Ele começou a pedir desculpa. Aí gravamos. E deixamos ele sair".



A parlamentar ainda acusou o deputado federal mineiro André Janones (Avante), aliado de Lula, de incitar violência contra ela. "Ontem divulgaram meu celular. Recebi diversas ameaças de morte. Uma dizendo que iam atirar de 12 na minha cara. Janones tem relação com isso. Vamos atrás dele também".



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carla Zambelli 22 (@carla.zambelli)



Deputada sacou arma

Carla Zambelli sacou uma arma e apontou para um homem na tarde deste sábado (29/10), no bairro dos Jardins, em São Paulo. O episódio ocorreu no cruzamento das alamedas Lorena e Joaquim Eugênio Lima.



URGENTE! Carla Zambelli saca arma e aponta no meio da rua para pessoa na rua. Incidente ocorreu agora na travessa da Joaquim Eugênio Lima com a Lorena. Divulguem pic.twitter.com/NC1FQUnaE8 %u2014 Antonio Neto (@antonionetopdt) October 29, 2022



Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra um homem gritando que "não bateu" no rosto da parlamentar, enquanto ela pede para que ele se deite no chão.

Zambelli é correligionária do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL). A deputada é a favor da liberação das armas de fogo para a população. Carla Zambelli sacou uma arma e apontou para um homem na tarde deste sábado (29/10), no bairro dos Jardins, em São Paulo. O episódio ocorreu no cruzamento das alamedas Lorena e Joaquim Eugênio Lima.Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra um homem gritando que "não bateu" no rosto da parlamentar, enquanto ela pede para que ele se deite no chão.

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) afirmou que foi agredida pelo homem para quem ela apontou uma arma em São Paulo. Em relato em frente a uma delegacia, a parlamentar bolsonarista diz que “usaram um negro” para atacá-la."Fui agredida agora há pouco. Me empurraram no chão. Um homem negro. Usaram um negro para vim em cima de mim", diz a deputada. "Eu estava saindo do restaurante. Eles me viram antes. Vários homens se aproximaram. Uma mulher de vermelho ficou me olhando. Eles me empurraram. Me machuquei. Me chamaram de filha da puta, prostituta e me mandou tomar no cu".