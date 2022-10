Quaest: internautas comentam sobre inserções de Bolsonaro em rádios

Acusação de campanha de Jair Bolsonaro (PL) vira tema nas redes sociais (foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

A Quaest realizou um levantamento entre os dias 24 e 27 de outubro nas redes sociais sobre mensões à suposta denúncia de Jair Bolsonaro (PL) de que diversas rádios no país não veicularam inserções da campanha do presidente.Até as 17h desta quinta-feira (27/10), 221 mil usuários das redes sociais comentaram o tema, sendo que 63% o fizeram de forma negativa.Entre as publicações, grande parte considerou que a fala do ministro das Comunicações, Fábio Faria (PP-RN), é prova das acusações, outros pedem a cassação da chapa de Lula e rejeição ao TSE também foram citados. Estes usuários, consideraram que a campanha de Bolsonaro foi prejudicada.Os que acreditam que a acusação do presidente Bolsonaro não conta com provas suficientes representa 13%. Além disso, descredibilizam a empresa que realizou a auditoria e veem a medida como um ato desesperado para tumultuar as eleições.O tema também trouxe uma discussão sobre um possível "terceiro turno", termo que foi citado 17 mil vezes. Os apoiadores do candidato à reeleição negam que haja tal pretensão. Contudo, apoiadores de Bolsonaro, como o senador Lasier Martins (Podemos-RS) e o deputado federal Vinicius Poit (Novo-SP), levantaram essa possibilidade.

