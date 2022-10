Tebet diz que quer ser 'fiadora' do voto dos mineiros em Lula

Para ela, sem democracia não existe liberdade. 'Não temos nada. Isso fez com que o eleitor começasse a rever o seu pensamento' (foto: Tulio Santos/EM/DAPRESS) TV Alterosa, Portal Uai e jornal Estado de Minas nesta quinta-feira (27/10). A senadora Simone Tebet (MDB) disse querer ser a “fiadora” do voto no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta eleição. A declaração foi feita durante a entrevista exclusiva concedida pela senadora ao jornalista Benny Cohen, danesta quinta-feira (27/10).



Para a parlamentar, sua adesão à campanha de Lula vem surtindo efeito. Prova disso seriam os números das últimas pesquisas eleitorais, favoráveis ao petista.

“Eu acho que o fato de eu ter me posicionado rapidamente, em um momento decisivo, fez com que o eleitor do centro democrático e os indecisos parassem para observar: ‘Se a Simone, que nunca votou no PT. (está deste lado), tem coisa aí’. Pararam para me ouvir”, disse a senadora.





Para ela, sem democracia não existe liberdade. “Não temos nada. Isso fez com que o eleitor começasse a rever o seu pensamento.”









Pesquisa divulgada pelo Instituto Atlas/Intel nesta segunda-feira (24/10) aponta que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ampliou a vantagem sobre Jair Bolsonaro (PL) em 1,2 ponto percentual em relação aos últimos números apresentados pela instituição. A explicação do crescimento do petista pode estar no aumento na taxa de transferência de votos destinados à Simone no primeiro turno. Na pesquisa anterior, com dados coletados até 12 de outubro, 54,2% dos respondentes que haviam votado em Tebet no primeiro turno declaram escolher Lula no segundo. No levantamento publicado hoje, essa marca subiu para 69,6%. Além disso, o percentual de eleitores da senadora que migraram o voto para Bolsonaro caiu de 29,2% para 18,2%.

“Essa transferência ainda não aconteceu com o povo mineiro. Temos um povo indeciso. Eu quero ser a fiadora desse voto. Sem medo. Quem não quiser votar no Lula,v vota no 13. Quem não quiser votar no 13, vota na democracia”, concluiu.