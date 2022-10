Guedes diz que 'polarização vai acabar' se Bolsonaro vencer as eleições

Bolsonaro já afirmou que pretende manter Paulo Guedes em um eventual segundo mandato (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press ) O ministro da Economia, Paulo Guedes, associou a reeleição de Jair Bolsonaro (PL) ao fim da polarização no Brasil. Em entrevista ao canal do YouTube do Grupo Suno, holding de serviços financeiros, nesta quinta-feira (27/10) ele disse que vitória do atual presidente abriria espaço para outras lideranças de direita em 2026, enquanto o triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) implicaria em um retorno de Bolsonaro à disputa nas próximas eleições.









Na sequência, o ministro projetou o cenário com uma vitória petista no próximo domingo (30/10). De acordo com Guedes, Lula encontraria um Congresso Nacional de oposição e Bolsonaro voltaria ao páreo para um segundo mandato.





“Na hipótese perversa de Lula ganhar uma eleição agora, vai abalar todo esse caminho da prosperidade que já está desenhado, já está contratado. Naturalmente, a centro-direita que hoje domina o Congresso vai dar a ele o mesmo aperto que nós recebemos quando chegamos lá, que não conseguíamos fazer as reformas e éramos atacados. Ele também vai ter um tempo muito difícil e depois o Bolsonaro volta para competir com Lula de novo”, projetou.





Guedes concluiu o tema dizendo que ‘quem quer sossego e paz’ deveria votar em Bolsonaro e atacou a democracia brasileira: “é um saci pererê, só pula com a perninha esquerda. Não há tolerância com ideias diferentes”.





Guedes em campanha





Guedes nega que as medidas estejam no planejamento do governo. Ele também participa da campanha de Bolsonaro viajando pelo país e conversando com lideranças do setor econômico. Nesta quarta (26/10) ele esteve em Belo Horizonte para encontro com empresários