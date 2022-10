Apoiador de Bolsonaro, prefeito concede transporte gratuito na eleição

O prefeito de Montes Claros, Humberto Souto (Cidadania), encaminhou o projeto de lei à Câmara de Vereadores local, para conceder a gratuidade no transporte público da cidade domingo (30/10), para facilitar a votação dos eleitores no segundo turno da eleição presidencial. A gratuidade no transporte público no segundo turno foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF.

Apoiador do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL), para quem já gravou diversos vídeos pedindo votos aos eleitores do município, Humberto Souto disse que defende a gratuidade do transporte no segundo turno como “um gesto pela democracia”.

“Teremos uma eleição que vai definir o futuro do Brasil. É democrático facilitar para que todo mundo possa comparecer (nas sessões eleitorais) e votar. Acho que todas as cidades que têm condições financeiras devem fazer isso, democraticamente. Não é uma coisa tão cara. É um gesto pela democracia”, afirmou o chefe do executivo.

Humberto Souto, de 88 anos, tem larga experiência na política. Já exerceu sete mandatos como deputado federal e também foi ministro e presidente do Tribunal de Contas da União (TCU). Ele está no segundo mandato na prefeitura, com bom índice de aprovação.

No primeiro turno, Lula teve um pouco a mais de votos do que Bolsonaro em Montes Claros – 46,63% contra 44,9%. Agora, Humberto Souto e outros apoiadores do atual mandatário da República fazem um esforço para mudar o placar no segundo turno.

No dia 18 passado, Montes Claros recebeu a visita de Bolsonaro, que participou de um comício no Parque de Exposições da cidade. Além de ter discursado no comício, Humberto Souto gravou vários vídeos, pedindo apoio para o representante do PL.

Desde o início do segundo turno, o prefeito de Montes Claros já gravou diversos vídeos, pedindo aos eleitores para votarem em Jair Bolsonaro, que disputa o segundo turno contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em vídeo gravado nesta semana, Souto pede para os eleitores para votarem no atual presidente para que para que possa “continuar transformando a cidade”. “Nós queremos continuar transformando Montes Claros numa cidade maravilhosa, juntamente com a ajuda de vocês. (Para tanto) temos que reeleger o (presidente Jair) Bolsonaro que está ajudando o prefeito a fazer isso”, afirmou o chefe do executivo municipal.