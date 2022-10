Flávio Bolsonaro sobre denúncias das inserções: 'Cassação da chapa do PT'

Jair Bolsonaro (PL) afirma que teve 154 mil inserções a menos que o adversário (foto: EVARISTO SA / AFP)

Cassação da chapa do PT à vista. É batom na cueca! https://t.co/NdLaaTMUBs %u2014 Flavio Bolsonaro #B22 (@FlavioBolsonaro) October 25, 2022

Relatório

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) defendeu, nesta terça-feira (25/10) a cassação da chapa do Partido dos Trabalhadores (PT) neste segundo turno em função da denúncia do senador e Ministro das Comunicações Fábio Faria (PP-RN) a respeito as inserções de rádio da campanha de seu pai.Faria afirma que entre os dias 7 e 14 deste mês, 154 mil inserções da campanha de Bolsonaro, de 30 segundos cada uma, deixaram de circular em rádios de todo o país, sobretudo na Região Nordeste. A equipe do presidenciável entregou esta noite um relatório ao TSE que aponta ao menos oito emissoras nessa situação."Cassação da chapa do PT à vista. É batom na cueca!", postou Flávio no Twitter.Ainda ontem, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, pediu que a chapa apresentasse provas da ausência das inserções de campanha, pois o relatório apresentado carecia de nomes, datas, horários e metodologia da auditoria contratada.Na noite desta terça-feira (25/10), Faria fez um vídeo afirmando que "a campanha do presidente Jair Bolsonaro acaba de protocolar junto ao TSE a petição solicitada sobre a auditoria (...). Os relatórios analíticos constando data, nome das rádios, cidade, estado, horário de exibição, nome das peças veículadas pelo PT e pelo PL ".Ministro afirmou que mais de mil rádios da região Norte e Nordeste tiveram seu conteúdo gravado por 24h nos dias citados e que a base está disponível para análise do TSE.