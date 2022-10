PBH volta a pedir aval de vereadores a empréstimo para conter enchentes

Fuad Noman (foto) tenta, após um ano, emplacar proposta de Kalil recusada por vereadores (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA. Press)

Plano naufragou em 2021 por um voto

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), enviou nesta terça-feira (25/10), à Câmara Municipal, o Projeto de Lei que autoriza a administração da cidade a contrair empréstimo de US$ 160 milhões, valor correspondente a R$ 851,2 milhões. Se aprovada, a verba vai ser destinada a uma série de obras para conter enchentes e urbanizar o entorno da Bacia do Ribeirão Isidoro, em Venda Nova. O curso d'água compreende, inclusive, o Córrego Vilarinho. Em 2021, sob a gestão de Alexandre Kalil (PSD), os vereadores reprovaram o aval ao empréstimo.A ideia da Prefeitura de BH é captar o montante junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird). Segundo apurou o, apesar do revés sofrido no ano passado, agora os aliados do governo municipal creem que será possível obter o apoio da maioria dos parlamentares ao empréstimo.Com o dinheiro, Fuad pretende custear drenagens para minimizar os efeitos das inundações. Previstas, ainda, obras para aprimorar o saneamento da Bacia do Isidoro e tratar o fundo do rio. Entre as ocupações instaladas nos arredores do Ribeirão do Isidoro, estão comunidades como Dandara, Esperança, Izidora, Vitória, Rosa Leão e Helena Greco.Em mensagem enviada à Câmara, o prefeito citou os assentamentos para reforçar o pedido de apoio dos vereadores à proposta."Busca-se melhorar a qualidade de vida dos moradores dos assentamentos de interesse social da região do Ribeirão Isidoro, com a implementação de intervenção integrada de regularização urbanística e trabalho social. Para as propostas de intervenção urbana, pretende-se avançar no processo de requalificação das ocupações da Izidora, incorporando os princípios de resiliência e enfrentamento das emergências climáticas", defendeu.Segundo o prefeito, uma das ideias para dar apoio aos assentados na região é instalar um Centro de Referência Urbana (Cerurb). Estudos a respeito da ampliação da infraestrutura da ocupação já são conduzidos.Para obter o empréstimo, a prefeitura da capital vai precisar do apoio formal de 28 dos 41 vereadores. No ano passado, a equipe de Kalil conseguiu 27 votos - um a menos do que o necessário para começar a tirar a proposta do papel À época, Cláudio do Mundo Novo, filiado ao mesmo PSD de Kalil e Fuad, não compareceu à reunião. A postura surpreendeu integrantes do Executivo. Se Cláudio votasse favoravelmente, os planos da prefeitura receberiam o consentimento da Câmara.A recusa ao empréstimo deixou Kalil descontente e contribuiu para o desgaste da relação entre a Prefeitura de BH e os integrantes do Parlamento municipal