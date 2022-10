Lei que proíbe banheiros unissex em Juiz de Fora entra em vigor

Banheiros unissex: veja quais lugares serão afetados pela nova medida aprovada na casa legislativa. (foto: Câmara Municipal de Juiz de Fora/CMJF/Reprodução)



Luiz Fernando Figliagi - Especial para o EM

A instalação de banheiros unissex em repartições públicas e privadas está proibida em Juiz de Fora, cidade da Zona da Mata Mineira.

A lei entrou em vigor no último sábado (22/10), após ser promulgada pela Câmara Municipal.

. O projeto de lei (PL), é de autoria do vereador Sargento Mello Casal (PTB). Em setembro, a prefeita Margarida Salomão (PT), havia vetado a medida proposta

“Além de lesar a livre iniciativa e a liberdade individual, a proposição fere, ainda, os direitos da parcela da população que fogem à lógica binária – sexo feminino e sexo masculino”, disse à época, o executivo, por meio de ato publicado no Diário Oficial.



Restrições

Quem descumprir a lei, poderá sofrer com três punições. São elas:

º I – advertência escrita, na primeira autuação, com a determinação para regularização em até 30 dias;

º II – multa de R$ 1.100, após decorrido o prazo de regularização. Caso a regularização não ocorra, fica o infrator obrigado a efetuar a regularização em até 30 dias contados da data da segunda autuação;

º III – suspensão temporária das atividades do infrator, até a regularização da ilegalidade apurada, caso a regularização não tenha ocorrido no prazo fixado no inciso anterior.

A Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas (Semaur), ficará responsável pela fiscalização.



Locais afetados

Entre os ambientes afetados estão shoppings, bares, restaurantes, supermercados, agências bancárias, escolas e institutos.