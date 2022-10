Ato em apoio a Lula é interrompido por tiros

Manifestação no interior do Rio Grande do Norte em apoio ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva foi interrompida após disparos (foto: Reprodução/Twitter @geo_pachelly)

Galera, estou bem. Confio plenamente na segurança do Estado, e informo que as polícias Civil e Militar estão trabalhando para esclarecer o ocorrido em Macaíba. %u2014 Fátima Bezerra (@fatimabezerra) October 24, 2022

Uma carreata em apoio ao candidato à presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na cidade de Macaíba, no Rio Grande do Norte, foi alvo de tiros quando se aproximava do final. Ele não estava no local. Segundo informações, os disparos foram realizados quando a governadora Fátima Bezerra (PT) iria discursar para a militância.A governadora e as demais lideranças tiveram que sair do local às pressas. O fatoocorreu na noite deste domingo (23/10). Em seu twitter, Fátima declarou estar bem e disse que as policias Civil e Militar estão investigando a situação.

A violência política q Bolsonaro incentiva se manifestou também na forma de tiros contra ato pró Lula no Rio Gande do Norte. Solidariedade à governadora Fátima Bezerra. O Brasil precisa de paz %u2014 Gleisi Hoffmann (@gleisi) October 23, 2022

Um policial militar local, que não quis se identificar, afirmou que os disparos ocorreram após um tumulto.A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), se solidarizou com a correligionária.