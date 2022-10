Bolsonaro chama aliado Roberto Jefferson de 'bandido'

Jair Bolsonaro (PL) chama Roberto Jefferson (PTB) de bandido (foto: Reprodução/Instagram)

O presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) classificou o aliado Roberto Jefferson (PTB) de criminoso em vídeo divulgado nas redes sociais neste domingo (23/10). Pela manhã, o ex-deputado federal atirou contra agentes da Polícia Federal que foram a sua residência cumprir uma ordem do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal que suspendia a prisão domiciliar."Roberto Jefferson acaba de ser preso. O tratamento dispensado em quem atira em policial é de bandido", afirmou presidente.Em agosto, já cumprindo prisão em casa, Jefferson se declarou um candidato de direita, mas sem se opor ao presidente Bolsonaro. E afirmou que esperava que o candidato à reeleição tivesse se filiado ao PTB e não ao PL, de Valdemar da Costa Neto“Sou fã das ideias de Bolsonaro. Ele defende os mesmos valores e bandeiras do nosso PTB”, disse o político petebista na época.Bolsonaro se solidarizou aos policiais que foram atingidos no ataque perpetrado pelo aliado.O líder do PTB tentou emplacar uma candidatura presidencial, mas acabou barrado pela Justiça Eleitoral. Ele, então, escolheu o autointitulado padre Kelmon Luis para substitui-lo.Nos debates, Kelmon atuou como "linha auxiliar" de Bolsonaro, parabenizando-o por ações à frente do governo e criticando Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Neste segundo turno, o homem que se apresenta como sacerdote declarou apoio oficial à chapa do PL.