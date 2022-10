Bolsonaro diz que salário mínimo terá reajuste acima da inflação em 2023

Presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição (foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a prometer o aumento do salário mínimo, da aposentadoria e do salário dos servidores públicos acima da inflação a partir de 2023. A declaração ocorreu em vídeo veiculado nas redes sociais nesta sexta-feira (21/10).

“Consertamos a economia do Brasil. Estamos arrecadando muito. Assim sendo, a nossa garantia de darmos a todos os aposentados e pensionistas um reajuste acima da inflação. A mesma coisa no tocante aos servidores públicos que vão receber no ano que vem um reajuste acima da inflação. E o valor do salário mínimo, como fica? Também será dado um reajuste acima da inflação”, alegou.

Bolsonaro também aproveitou para atacar o PT. “Todos vocês: não acreditem nessas mentiras da esquerda que nunca nada fizeram por ninguém e que querem apenas nos caluniar e mentir sobre essas questões.”

E destacou o aumento do Auxílio Brasil para R$ 600. “Veja a questão do Auxilio Brasil: há pouco tempo o PT pagava em média R$ 190 para os mais pobres. Nós passamos para R$ 600 o mínimo. Esse é o nosso compromisso e é a verdade. E as contas públicas ajustadas nos dão a certeza e garantia de atender a todos vocês. E afinal de contas é o que vocês merecem”, completou.

Ontem, em entrevista ao podcast Inteligência Ltda., Bolsonaro também comentou sobre o assunto. “Se a inflação for 5%, vamos dar 6% no mínimo. Pode dar 7%, pode dar 8%. No mínimo, vai ter aumento real, que é mais do que a inflação. Isso está garantido. E como é um governo que não tem corrupção, acaba você tendo meios de melhor atender a população”, justificou na ocasião.

Na data, o ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou que o governo pretende desvincular o reajuste do salário mínimo, que é a base para a correção das aposentadorias, à inflação do ano anterior, mas negou congelamento ou correção menor do que os índices de preços.

Guedes ainda negou o congelamento do piso salarial e das aposentadorias. "É claro que vai ter o aumento do salário mínimo e aposentadorias, pelo menos, igual à inflação, mas pode ser até que seja maior. Quando se fala em desindexar, as pessoas geralmente pensam que vai ser menos que a inflação, mas pode ser mais."

